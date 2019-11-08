غدا .. باكستان تفتتح معبر كارتابور الحدودي مع الهند



يفتتح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، معبر كارتابور الحدودي مع الهند غدا /السبت/ برفقة عدد من مسؤولي الحكومة وزوارد ديانة السيخ من الهند والدول الأخرى.



وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم /الجمعة/ - بأن الحكومة وفرت عدة تسهيلات لزوار السيخ بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس ديانتهم، بما فيها الإعفاء من رسوم السفر وذلك بشكل مؤقت.



وتأتي تلك الخطوة ضمن مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني لتعزيز الانسجام بين الأديان، إلى جانب تعزيز الأمن في المنطقة، حيث وقعت البلدين على اتفاقية معبر كارتابور في الـ24 من أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوترات بينما على خلفية التدابير، التي اتخذتها الهند لإلغاء الوضع الدستوري الخاص بجامو وكشمير المتنازع عليها.

