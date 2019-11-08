ضبط 3 أشخاص رشوا فتيات بمادة بيضاء غريبة في تبوك

قال المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، إنه بالاشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على 3 اشخاص وجرى إيقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.



وأكدت شرطة تبوك على حرص وزارة الداخلية على امن الوطن والمواطن والمقيم وان الاجهزة الامنية ستعمل على تنفيذ الانظمة بكل حزم وصرامة بحق المخالفين.

