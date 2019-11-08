AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط 3 أشخاص رشوا فتيات بمادة بيضاء غريبة في تبوك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، إنه بالاشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على 3 اشخاص وجرى إيقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة تبوك على حرص وزارة الداخلية على امن الوطن والمواطن والمقيم وان الاجهزة الامنية ستعمل على تنفيذ الانظمة بكل حزم وصرامة بحق المخالفين.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

كشف حساب | هل فقدت وزارة التموين مصداقيتها لدى المواطن

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

إثيوبيا تعلن موعد افتتاح سد جينالي داو

ابن مدينتي.. النني ينعى شهيد الواجب محمد زيدان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث