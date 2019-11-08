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رياضة

جوارديولا عن ليفربول: مواجهة أفضل فريق في العالم صعبة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:59 م
بيب جوارديولا المدير
بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه بنادي ليفربول، في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي له الذي عقد اليوم: "حاليًا ليفربول أقوى فريق بالعالم، لدينا ٩٠ دقيقة لكي نلتزم بخطتنا، أحيانًا يجب عليك التأقلم إذا كان الفريق المنافس بجودة ليفربول، لعبت بأسلوب دفاعي جدًا أمام دورتموند مع بايرن ميونخ وفزت بثلاثية نظيفة، خطة المباراة في أنفيلد لن تكون كذلك."

وأضاف جوارديولا: "عن استاد أنفيلد ، فالملعب لديه تأثير كبير وهذا شيء يتحدث عن نفسه، ولكننا نركز على جودة لاعبيهم ومدربهم، حاليًا أنه أصعب مكان للعب فيه، أحب الأجواء داخل الملعب ولكني لا أحب ما يحدث خارجه."

وتقام مباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، بعد غد، الأحد في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب أنفيلد معقل الريدز.
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