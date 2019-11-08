رمضان صبحي: الأداء لم يكن جيدا أمام مالي.. ولم نتأهل حتى الآن

أبدى رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، ولاعب النادي الأهلي، سعادته بفوز منتخب مصر على مالي، في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بنتيجة 1-0 .



وقال رمضان صبحي، في تصريحات صحفية بعد المباراة :"مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية ولكن الأهم تحقيقنا للانتصار، الأداء لم يكن جيدًا ولكن لا تقلقوا، الأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة ، المنتخب لم يتأهل حتى الان، كل ما حدث أننا فزنا بـ 3 نقاط ، لكنها هامة بكل تأكيد."



وأضاف رمضان صبحي،:"اللاعبون كانوا رجالًا وأشكرهم، لا ننسى أن توقف الدوري أثر على اللاعبين وأنا منهم ،الأداء سيتحسن الفترة المقبلة، والأهم هو الدعم وتواجد الجماهير في المدرجات."



واستهل المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، الليلة، بفوز مهم على منتخب مالي 1-0 أحرزه مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك.