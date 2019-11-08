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سيارات

شعار رولز رويس بـ 10 آلاف دولار.. وهذا ما يحدث لمن يحاول سرقته | شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:36 م
شعار رولز رويس بـ10
شعار رولز رويس بـ10 دولار..وهذا ما يحدث لمن يحاول سرقته
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خالد محيي الدين
تعد رولز رويس من كبرى الشركات المصنعة للسيارات الفارهة في العالم، وحرصت على وضع التمثال الشهير لـ رمزها والذي يمثل "the Spirit of Ecstasy" ومعناه "روح النشوة" منذ عام 1920 حتى الآن.

ويمثل ذلك التمثال الفولاذي الرمز الروحي للشركة، ما يدفعهم للاهتمام بصناعة ذلك التمثال ضمن التفاصيل الصغيرة والدقيقة التي تهتم بها الشركة في تصنيع مركباتها الفارهة.

يتم تصنيع ذلك التمثال من الذهب عيار 24 لتتجاوز قيمة الـ 10 آلاف دولار بحد أدني.

سعر تلك التحفة الفنية يلفت أنظار الكثير من اللصوص، لذلك صممت الشركة التمثال بحيث يختبئ داخل السيارة في حال ظهرت أي محاولة عنيفة وقوية لخلعه.
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