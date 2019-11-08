الرئيس البوليفي يرفض التنحي

أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، اليوم الجمعة، رفضه التنحي عن منصبه كرئيس للبلاد رغم مطالبة المعارضة والاضطرابات في البلاد.



قال موراليس في حديث بثته قناة "رد أونو": "أريد أن أخبركم، أيها الإخوة والأخوات، وكذلك بوليفيا والعالم بأسره لن أتنحى عن الرئاسة، انتخبني الشعب ونحن نحترم الدستور". بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وتعهد زعيم بارز لاحتجاجات بوليفيا بتكثيف الضغوط على الرئيس إيفو موراليس للاستقالة، في الوقت الذي يقاوم فيه الرئيس مطالب المعارضة بالتنحي بسبب خلاف على نتائج الانتخابات.



وقالت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا إن الانتخابات جرت بشكل طبيعي مع تسجيل بعض الحوادث البسيطة.