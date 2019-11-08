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حوادث

مفيش صاحب يتصاحب .. أحمد ينهي حياة صديقه بشير والسبب 13 ألف جنيه

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:55 م
البشير
البشير
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من كشف لغز العثور على جثة عامل مذبوحا وملقى داخل الزراعات بطريق قرية دميرة، وتبين أن وراء الواقعة صديقه بسبب مطالبة المجني عليه بدين عليه له.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا بالعثور على جثة لشخص بمنطقة الزراعات بقرية دميرة التابعة للمركز، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى البشير ا ا ٢٥ عاما ومقيم قرية دميرة وبمناظرة الجثة تبين وجود ذبح بالرقبة وجروح قطعية بالرأس والذراعين وبجواره هاتفه المحمول ومبلغ مالى ٦٤٠ جنيها .

بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث طلخا تبين أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى أحمد ع ع ا ٢٧ عاما حداد ومقيم بذات القرية .

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لسابقة اقتراض مبلغ ١٣ ألف جنيه من المجنى عليه الذي تربطه به علاقة صداقة، إلا أن المجنى عليه فى الآونة الاخيرة بدأ يطالبه بسداد المبلغ مما دعاه إلى التفكير فى قتله، فقام باستدراجه، واستقل خلف المجنى عليه دراجته البخارية وفى الطريق وسط الزراعات قام بذبحه باستخدام سكين كان قد أعدها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٧٥٦ لسنة ٢٠١٩ وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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