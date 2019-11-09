محمود الورداني عن الشاعر أمل دنقل: كنت أكرهه ويكرهني حتى تبدل الحال تمامًا

قال الروائي محمود الورداني، إن الشاعر أمل دنقل كان يكرهه وهو كان يبادله نفس الشعور في بداية التعارف، متابعا: "هذا حدث مع كل من كان يعرفه".



وأضاف الروائي محمود الورداني في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، "أمل كان يدافع عن نفسه ويظهر كأنه شخص عدواني حتى يأمن لك، كان عدوانيًا مش عايز حد يأذيه أو يهين كرامته، فيتعامل بأسلوب حاد جدا، ولكن بعد وقت يتبدل الحال ويبقى أمل مفيش بعد كده في المودة ويسأل عليكي بعدما يأمن للشخص".



وتابع الروائي محمود الورداني: "أمل تعرض لمأساة وهي إصابته بالسرطان في سن مبكرة، زرته في المستشفى عدة مرات لم يتألم".