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مرأة

طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
نميل لكل الأشخاص الذين لا يبخلون بالمواساة والحب، ليس عن طريق إطلاق النكات بل برفع العناء عن تفكيرنا، لإسعادنا بدون مقابل. 

السعادة تمنحنا القوة والأمل لتمحي الهشاشة واليأس المتواجدين بداخلنا، فقررت رنا البحيري، مؤسسة مبادرة "عناوين السعادة في مصر"، إطلاق شعار "طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها". 

فكانت رنا البحيري، هي المواساة التي ترفع عنا عناء التفكير وضغوط الحياة من خلال إطلاق هذه المبادرة التعريفية بمعالم ومواطن الجمال المنسية بمصر لإحياء روح التفاؤل والأمل.

تغدو رنا البحيري، خريحة قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة إسكندرية، والبالغة من العمر 30 عامًا، في طريق السعادة ونشر البهجة عن طريق تعريف الأشخاص بمعالم وأماكن متواجدة بمصر وقليلة التكلفة، إضافة أنها أماكن مُبهجة وتستطيع حمل أعباء وضغوط حياتك.

وقالت رنا البحيري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "بحاول اكتشف من المبادرة كل مواطن الجمال الموجودة في بلدنا والناس بتقولي بقينا نستنى البوست علشان نبتسم من كم البهجة والسعادة الموجودة فيه ولأنك بتبيني الوجه الجميل لمصر وأكنك بتعرفينا عليها من أول وجديد". 


وبتكلفة لا تصل إلي عشرين جنيهًا كما وصفتها رنا، استطاعت أن تزور أغلب المناطق الأثرية المُبهجة بداخل مصر وتصويرها ونقل معلومات وقصص ممتعة عن هذه الأماكن حتى تنشر ثقافة تاريخة وتبعث البهجة. 

واستطاعت رنا زيارة الكثير من الأماكن منها قصر عائشة فهمي، مدرسة السلطان الأشرف برسباي الملقب بسلطان البرين، مسجد ومدرسة السلطان حسن، متحف المجوهرات الملكية، ومتحف كفافيس. 

وتابعت رنا لصدى البلد، قائلة " أنا بحارب الإحباط والقبح عن طريق نشر السعادة والبهجة في قلوب الناس، مضيفة أنها استطاعت الوصول لعدد متابعين يصل إلى 20 ألفا في أقل من شهرين.
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
طالما عايش فيها لازم تستمتع بيها.. مبادرة لنشر البهجة والسرور بتكلفة قليلة
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