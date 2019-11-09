تقييمات نقدية مرتفعة للفيلم الإيرلندي قبل افتتاحه مهرجان القاهرة

حصل فيلم "الايرلندى" للمخرج الكبير مارتن سكورسيزي على تقييمات نقدية مرتفعة فى عدد من المواقع المتخصصة ، وذلك قبل عرضه فى افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بعد أقل من 15 يوما.



الفيلم من تمثيل روبرت دينيرو، آل باتشينو، و جو بيشى، ومدته 209 دقيقة، ويتيحه المهرجان العريق عرضه لأول مره في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتدور أحداث الفيلم حول أحد رجال العصابات يحكي مذكراته التي تكشف الكثير من الأسرار في ما يتعلق بنهاية الرمز العمالي الأمريكي "جيمي هوفا".



مارتن سكورسيزي هو مخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من مواليد عام 1942 يعد أحد أبرز مخرجي جيله. قدم أول أفلامه الروائية الطويلة "من يطرق بابي" عام 1967. بينما لفت الأنظار إلى موهبته بشكل أكبر في فيلم "الشوارع الفقيرة" عام 1973 الذي ينتمي لنوع العصابات، النوع المفضل له، والذي شهد أيضًا بداية تعاونه مع رفيقه روبرت دي نيرو، إذ قدم معه ثمانية أفلام. حصل على السعفة الذهبية عام 1976 عن فيلم "سائق التاكسي"، وجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عام 2007 عن فيلم "الراحلون" بعد أن رشح لها سبع مرات سابقة في فئات مختلفة.

