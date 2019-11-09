خلافات زوجية.. صفحة الرحاب: لا يوجد اختفاء أطفال والأب خد الاولاد

نفى أمن مدينة الرحاب ما تردد من أنباء حول اختفاء طفلين من سكان المدينة .





وقال أمن المدينة والصفحة الرسمية لملاك مدينة الرحاب والجروب الرسمي للملاك على الفيسبوك أنه بالإشارة الى ما تم تداوله من أحد الأشخاص وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن اختفاء طفلين، غير صحيح جملة وتفصيلا.





وقالت المصادر إنه لا توجد حالة اختفاء، وإنما هناك خلافات زوجية، وان الطفلين بحوزة والدهما حاليا.



