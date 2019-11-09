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رياضة

تعادل بوردو ونيس في الدوري الفرنسي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
ل بوردو ونيس
ل بوردو ونيس
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تعادل فريق بوردو أمام مضيفه نيس بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

وعلى ملعب (أليانز ريفييرا)، تقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب بيير ليس ميلو (ق27).

وفي الدقيقة (49) نجح المهاجم جيمي برياند في إدراك هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع بوردو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، ونيس إلى 17 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.
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