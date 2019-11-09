انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

غادر عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي مطار الرياض، متوجها الى دبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي للمطار .



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر يغادر الآن إلى أبو ظبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي في مطار الرياض في إجازة قصيرة كانت قد تأجلت بسبب ما عرف بقضية المطار.



وكان عبدالرزاق حمدالله رفض تفتيش زوجته، أثناء مغادرة المملكة العربية السعودية، واشتبك مع رجال الأمن، حسبما أشارت تقارير سعودية.



جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمدالله سجل 7 أهداف، خلال 9 مباريات شارك فيهم مع النصر في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.