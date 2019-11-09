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رياضة

المقاولون العرب يلتقي منوف في الجبل الأخضر وديا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم
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محمد رشاد
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، اليوم السبت، مع نظيره منوف، في اللقاء الودي الذي يستضيفه ملعب الجبل الأخضر.

وقرر الجهاز الفني لذئاب الجبل خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى الأول للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، علاوة على مشاركة المنتخب الأوليمبى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويبدأ الذئاب المباريات الودية بمواجهة منوف ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل والمتحدة يوم الأحد فى الأسبوع المقبل.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى انطلاقة مشواره فى الدورى بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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