AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

موقف للسرفيس وممشى حضاري.. تفاصيل تطوير جسر ترعة المريوطية بالجيزة.. يمثل نقلة حضارية للسياحة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
تكثف محافظة الجيزة نشاطها للانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية لما لها من أهمية كبيرة في الارتقاء بالمنطقة وإظهارها بصورة جمالية، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة للمحافظة.

خطة محافظة الجيزة لتطوير منطقة جسر ترعة المريوطية، يعتمد مخططها على إنشاء سور حضاري إنشاء سور حضاري بطول مسافة التجميل البالغة 2.800 كم علي جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائي من التلوث بما يمكن من رؤية المجري المائي لترعة المريوطية، ويضمن المحافظة عليه.

ممشى حضاري

كما تشمل خطة تطوير ترعة المريوطية والتي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الري، إنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالي للمجرى وأيضا للمحافظة على الجسور من الانهيارات، بهدف إنشاء ممشى حضاري على ترعة المريوطية.

اقرأ أيضا:


خطة تطوير منطقة ترعة المريوطية، وصفتها محافظة الجيزة على لسان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بانها تأتي فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة باعتبارها إحدى أهم المناطق السياحية والتي يمر من خلالها العديد من الأفواج السياحية.

موقف للسيارات

ووفقا للمخطط التنفيذي لمشروع تطوير منطقة ترعة المريوطية، فإنها تستهدف تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري، وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

خطة تطوير طريق المريوطية

أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لترعة المريوطية تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، والذي يجرى رصفه وتوسعته لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلى الطريق الدائري.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 9 -11- 2019

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع اختيارات كشف الهيئة للطلاب الجدد

افتتاح معرض إليكتريكس الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة.. 200 عارض من الشركات المحلية والدولية يناقشون مستقبل الطاقة في مصر.. وبرنامج لتحويل الشبكة في مصر لـ ذكية

مباريات أمم أفريقيا تحت 23.. نيجيريا أمام ساحل العاج.. وجنوب أفريقيا ضد زامبيا

كلاسيكو ألمانيا.. بايرن ميونخ يسعى لمصالحة جماهيره بعد خماسية آينتراخت

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

شاهد أكبر طائرة في العالم بجناحين.. أطول من ملعب كرة قدم.. صور

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى