موقف للسرفيس وممشى حضاري.. تفاصيل تطوير جسر ترعة المريوطية بالجيزة.. يمثل نقلة حضارية للسياحة

تكثف محافظة الجيزة نشاطها للانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية لما لها من أهمية كبيرة في الارتقاء بالمنطقة وإظهارها بصورة جمالية، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة للمحافظة.
خطة محافظة الجيزة لتطوير منطقة جسر ترعة المريوطية، يعتمد مخططها على إنشاء سور حضاري إنشاء سور حضاري بطول مسافة التجميل البالغة 2.800 كم علي جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائي من التلوث بما يمكن من رؤية المجري المائي لترعة المريوطية، ويضمن المحافظة عليه.
ممشى حضاري
كما تشمل خطة تطوير ترعة المريوطية والتي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الري، إنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالي للمجرى وأيضا للمحافظة على الجسور من الانهيارات، بهدف إنشاء ممشى حضاري على ترعة المريوطية.
خطة تطوير منطقة ترعة المريوطية، وصفتها محافظة الجيزة على لسان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بانها تأتي فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة باعتبارها إحدى أهم المناطق السياحية والتي يمر من خلالها العديد من الأفواج السياحية.
موقف للسيارات
ووفقا للمخطط التنفيذي لمشروع تطوير منطقة ترعة المريوطية، فإنها تستهدف تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري، وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.
خطة تطوير طريق المريوطية
أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لترعة المريوطية تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، والذي يجرى رصفه وتوسعته لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلى الطريق الدائري.
خطة محافظة الجيزة لتطوير منطقة جسر ترعة المريوطية، يعتمد مخططها على إنشاء سور حضاري إنشاء سور حضاري بطول مسافة التجميل البالغة 2.800 كم علي جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائي من التلوث بما يمكن من رؤية المجري المائي لترعة المريوطية، ويضمن المحافظة عليه.
ممشى حضاري
كما تشمل خطة تطوير ترعة المريوطية والتي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الري، إنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالي للمجرى وأيضا للمحافظة على الجسور من الانهيارات، بهدف إنشاء ممشى حضاري على ترعة المريوطية.
اقرأ أيضا:
خطة تطوير منطقة ترعة المريوطية، وصفتها محافظة الجيزة على لسان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بانها تأتي فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة باعتبارها إحدى أهم المناطق السياحية والتي يمر من خلالها العديد من الأفواج السياحية.
موقف للسيارات
ووفقا للمخطط التنفيذي لمشروع تطوير منطقة ترعة المريوطية، فإنها تستهدف تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري، وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.
خطة تطوير طريق المريوطية
أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لترعة المريوطية تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، والذي يجرى رصفه وتوسعته لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلى الطريق الدائري.