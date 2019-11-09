موقف للسرفيس وممشى حضاري.. تفاصيل تطوير جسر ترعة المريوطية بالجيزة.. يمثل نقلة حضارية للسياحة

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خطة تطوير طريق المريوطية



أعمال التطوير التي تنفذها

أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لترعة المريوطية تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، والذي يجرى رصفه وتوسعته لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلى الطريق الدائري.

خطة تطوير منطقة ترعة المريوطية، وصفتها محافظة الجيزة على لسان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بانها تأتي فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة باعتبارها إحدى أهم المناطق السياحية والتي يمر من خلالها العديد من الأفواج السياحية.ووفقا للمخطط التنفيذي لمشروع تطوير منطقة ترعة المريوطية، فإنها تستهدف تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري، وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.