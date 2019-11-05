لإعطاء لمسة حضارية.. محافظ الجيزة يوجه بتجميل أسوار كورنيش النيل والطرق الرئيسية

وأكد تجريد الكباري ورفع مستوى النظافة أسفل الكباري وتطويرها، بالإضافة إلى نظافة ساحات الانتظار وعدم السماح بتراكم تجمعات قمامة بالأماكن الفضاء.





تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدرستى الأمل للتعليم الأساسى والمصطفى الثانوية الجاري إنشاؤهما بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك لخدمة المواطنين بالقرية وللحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول وللتأكد من عدم تعارضها مع أعمال التطوير والرصف والتوسعة التي تتم بطريق الحسانين.ووجه محافظ الجيزة، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية الطرق للتأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد لما للطريق من أهمية قصوى كمحور مروري هام لما يشهده من كثافات مرورية عالية لسيارات النقل الثقيل والسرفيس وللحد من الحوادث المتكررة.وقرر اللواء أحمد راشد خلال الجولة مجازاة رئيس الوحدة المحلية ببهرمس لتدني مستوى النظافة بالقرية، مؤكدًا على رئيس المدينة بالاهتمام بالنظافة والعمل على تجميل المدينة وتدعيمها بالمسطحات الخضراء والتشجير.وحرص محافظ الجيزة على تفقد حديقة النيل الكائنة على كورنيش الجلاتمة والجاري تطويرها بمعرفة وزارة الري والموارد المائية لتكون متنزها ومتنفسا طبيعيا لخدمة المواطنين بالمنطقة.وأشاد بموقع الحديقة الإستراتيجي لوجودها على ضفاف النيل وسيتم تدعيمها بمنطقة ألعاب للأطفال وتركيب بلاط إنترلوك ومقاعد للجلوس، إضافة إلى وجود المسطحات الخضراء والمقرر الانتهاء من أعمال التطوير يناير القادم.وخلال الجولة، كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقليم وتهذيب الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الواقعة على نهر النيل والطرق الرئيسية لإعطائها لمسة حضارية والمظهر الجمالى اللائق.كما قرر المحافظ خلال الجولة مجازاة مسئولي النظافة بأحياء العجوزة وشمال الجيزة، مشددًا على رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة والمتابعة الجادة لشركات الجمع السكني.تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولة قام بها بأحياء العجوزة وشمال الجيزة والوراق ومركز ومدينة منشأة القناطر، رافقه المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.