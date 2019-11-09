بعد تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للدفاع.. رد صادم من جيش إسرائيل

نشرت قناة "كان" العبرية اليوم، السبت، رد فعل الجيش الإسرائيلي الصادم على تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للدفاع.



ووجه قادة الجيش الإسرائيلي انتقادات لاذعة لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين نفتالي بينيت، واصفين القرار بـ"السخيف".



واستهجنوا القادة العسكريين أن يقدم نتنياهو على تعيين بينيت في هذا المنصب من منطلق حسابات سياسية شخصية ضيقة.



وقالت القناة إن قيادة الجيش لا تزال تشعر بغضب شديد إزاء الانتقادات ذات الطابع السياسي التي وجهها بينيت للمستوى العسكري، لا سيما التصريح الذي أدلى به قبل عدة أشهر عندما قال إن "جنود الجيش الإسرائيلي يخافون من النيابة العسكرية أكثر مما يخشون يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة".



وتعهد بينيت عقب قرار نتنياهو بتعينه وزيرًا للدفاع بـ"تصفية التهديد" الذي تمثله حركة "حماس" في "غضون 24 ساعة".



وجاء قرار تعيين بينيت وزيرًا للحرب في إطار اتفاق حزبي شامل، يندمج في إطاره "اليمين الجديد" في حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو.