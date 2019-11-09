الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه تعليماته بعدم المحاباة والوساطة والالتزام بضوابط قواعد الموضوعية لاختيار الطلاب سواء فى الكليات الحربية أو أكاديميات الشرطة، وأن يكون الشرط الأساسى اجتياز كل طالب اختبار قبوله وهى الالتزام بالشروط السابقة.



وأوضح اللواء محمد نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الرئيس السيسى حضر بنفسه وناقش بعض الطلاب بأسباب رغبته فى التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية طلبة الكلية الحربية خلال الأسبوع قبل الماضى.



وأكد اللواء محمد نور الدين أن الرئيس السيسى يحرص على سؤال الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة عن أسباب رغبتهم لدخول الكلية وداعب بكلمته قائلا: "أنا بشفق على أى طالب من خضته أكيد لو كان رئيس الجمهورية بنفسه هو اللى بيسأله عن سبب دخوله أكاديمية الشرطة".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام صباح اليوم، السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

