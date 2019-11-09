AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
شيرين عادل
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه تعليماته بعدم المحاباة والوساطة والالتزام بضوابط قواعد الموضوعية لاختيار الطلاب سواء فى الكليات الحربية أو أكاديميات الشرطة، وأن يكون الشرط الأساسى اجتياز كل طالب اختبار قبوله وهى الالتزام بالشروط السابقة.

وأوضح اللواء محمد نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الرئيس السيسى حضر بنفسه وناقش بعض الطلاب بأسباب رغبته فى التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية طلبة الكلية الحربية خلال الأسبوع قبل الماضى.

وأكد اللواء محمد نور الدين أن الرئيس السيسى يحرص على سؤال الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة عن أسباب رغبتهم لدخول الكلية وداعب بكلمته قائلا: "أنا بشفق على أى طالب من خضته أكيد لو كان رئيس الجمهورية بنفسه هو اللى بيسأله عن سبب دخوله أكاديمية الشرطة".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام صباح اليوم، السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسام راضي: الرئيس السيسي تابع اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع اختيارات كشف الهيئة للطلاب الجدد

تطبيق الموضوعية في الاختيار.. السيسي يناقش عددا من المتقدمين لكشف الهيئة بكلية الشرطة

السيسي: تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة

السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد.. ويؤكد: تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الأمن

ترشيحاتنا

إيفانز منساه رجل مباراة غانا والكاميرون

شاهد.. آخر رسالة من شهد بعد العثور على جثتها فى النيل

في ذكرى المولد النبوي.. هذه الأطعمة كان يحبها الرسول وهكذا كان يتناولها

شاهد أكبر طائرة في العالم بجناحين.. أطول من ملعب كرة قدم.. صور

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

هذا ما كان يفعله الرسول في يوم مولده

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

أول ظهور لـ خواكين فينيكس بعد تحقيق Joker مليار دولار ايرادات..صور

بإطلالة محتشمة.. الراقصة جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها