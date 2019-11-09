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أخبار العالم

أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. شاهد ماذا يحدث بـ سلطنة عمان؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:27 م
أمطار غزيرة وعواصف
أمطار غزيرة وعواصف رعدية فى سلطنة عمان
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سمر صالح
تتأثر مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، حيث بدأت العواصف الرعدية بالهبوب مصحوبة بتساقط غزير للأمطار، مع ارتفاع موج البحر.

وتعرضت سفينة في مسندم لعاصفة قوية وفق ما أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم رصد "بردية ضخمة" شرق مسندم مع توقع زيادتها خلال الساعات المقبلة.

وأظهرت مقاطع فيديو حركة الغيوم في مناطق مختلفة ما يؤشر إلى قرب تأثرها بمنخفض جوي ماطر.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر السلطنة بحالة من عدم الاستقرار الجوي في طبقات الجو العليا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة، قد تكون أحيانًا رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة.
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