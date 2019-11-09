أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. شاهد ماذا يحدث بـ سلطنة عمان؟

تتأثر مناطق في سلطنة عمان بمنخفض جوي، حيث بدأت العواصف الرعدية بالهبوب مصحوبة بتساقط غزير للأمطار، مع ارتفاع موج البحر.





وتعرضت سفينة في مسندم لعاصفة قوية وفق ما أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.





وأكدت وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم رصد "بردية ضخمة" شرق مسندم مع توقع زيادتها خلال الساعات المقبلة.





وأظهرت مقاطع فيديو حركة الغيوم في مناطق مختلفة ما يؤشر إلى قرب تأثرها بمنخفض جوي ماطر.



