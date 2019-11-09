خدمات وطعام مجاني.. هكذا تحتفل الولايات المتحدة بيوم المحاربين القدامى

يحتفل العالم في الحادي عشر من نوفمبر سنويا ، بيوم المحاربين القدامى، وتم تحديده في هذا اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى في عام 11 نوفمبر عام 1918.



ويعد هذا اليوم إجازة رسمية بالولايات المتحدة، وتستعد له سنويا المطاعم والمحلات من خلال تقديم خصومات أوخدمات مجانية.



ووفقا لموقع أمريكا اليوم فإن الشركات في أنحاء أمريكا تقدم الخدمات المتنوعة، كقصات الشعر المجانية، وغسل السيارات، وفحص مجاني للسيارات.



ويقدم العديد من متاجر التجزئة خصومات يومية، أو أسبوعية، وعروضا إضافية خلال يوم المحاربين القدامى، وأعلن 20 موقعا أو أكثر عن تقديم خدمات مجانية للمحاربين القدامى والعاملين بالشرطة والقوا المسلحة.



ومن ضمن هذه العروض قهوة مجانية أيضا، ووجبات طعام، وقص الشعر، ومقبلات، وتستمر هذه العروض بدءا من اليوم وحتى بعد غد الحادي عشر من نوفمبر.