كريم قاسم يسافر إلى فرنسا للمنافسة بفيلم ليل خارجي في مهرجان السينما الأفريقية

يسافر النجم كريم قاسم إلى فرنسا للمنافسة بفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله في مهرجان السينما الأفريقية FCAPA، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 حتى 13 نوفمبر.



خلال زيارته لفرنسا، سيشارك كريم قاسم في لجنة تحكيم مهرجان فيديو ماراثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق في يومين فقط.



ومؤخرا، حصل فيلم "ليل خارجي" على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، كما شارك أحدث أفلامه "سواح" في أكثر من 20 مهرجانا حول العالم وحصول على 11 جائزة، آخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.



وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة إبليس"، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة جزء بعنوان "مين طفى النور" في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وبطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي تجاوزت إيراداته الـ 96 مليون جنيه مصري.