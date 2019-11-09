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أخبار العالم

الجيش السوري يشتبك مع القوات التركية قرب بلدة رأس العين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:42 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن قوات من الجيش السوري اشتبكت مع وحدات من الجيش التركي قرب بلدة رأس العين شمالي سوريا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن بلاده لن تخرج قواتها من سوريا قبل خروج الدول الأخرى منها.

وأضاف أردوغان أن بلاده سوف تواصل عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية إلى أن ترحل جميعا من تلك المنطقة.

ودخلت القوات التركية إلى سوريا بزعم محاربة القوات الكردية الطامحة إلى تكوين دولة كردية على الحدود التركية، بحسب المزاعم التركية.
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