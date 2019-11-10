بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

كشفت مرسيدس في مصر عن تقديم سيارتها الكروس أوفر GLA موديل نسخة نايت ايديشن والتي شملت التغييرات في السيارة بالكامل بتصميم أكثر تميزًا و قياس عجلات 19 انش بلون اسود مميزو زودت السيارة بمقاعد رياضية بفرش جلد أسود ولمسات من الجلود في تابلوه السيارة معاضافة بعض الاجزاء من الكاربون فايبر.





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تأتي السيارة مرسيدس mercedes gla بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات و مزودة ايضا بفتحى سقف بانوراما مما يعزز الاضائة داخل السيارة و فرامل ABS و EBD بالاضافة لوسائد هوائية لحماية الركاب





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