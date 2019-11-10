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سيارات

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
mercedes gla 2020
mercedes gla 2020
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اشرف عطية
كشفت مرسيدس في مصر عن تقديم سيارتها الكروس أوفر GLA موديل نسخة نايت ايديشن والتي شملت التغييرات في السيارة بالكامل بتصميم أكثر تميزًا و قياس عجلات 19 انش بلون اسود مميزو زودت السيارة بمقاعد رياضية بفرش جلد أسود ولمسات من الجلود في تابلوه السيارة معاضافة بعض الاجزاء من الكاربون فايبر.

mercedes gla 

تأتي السيارة مرسيدس mercedes gla بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات و مزودة ايضا بفتحى سقف بانوراما مما يعزز الاضائة داخل السيارة و فرامل ABS و EBD بالاضافة لوسائد هوائية لحماية الركاب 

سعر مرسيدس gla 2020
mercedes gla 2020 price in egypt
تأتي مرسيدس mercedes gla بسعر 745.000 جنية 
بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل
بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل
بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل
بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل
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بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

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