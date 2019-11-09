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رياضة

الزمالك يقرر الاستغناء عن أبو جبل ويحدد المقابل المالي.. تفاصيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:00 م
محمد أبوجبل حارس
محمد أبوجبل حارس الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك
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قسم الرياضة
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، علي المبلغ المطلوب نظير الاستغناء عن خدمات محمد أبوجبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واشترط مجلس إدارة نادي الزمالك الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه، للموافقة على رحيل الحارس خلال شهر يناير المقبل بعد أن تواصل مسئولو أنبي مع أبوجبل وإبداء رغبتهم في الحصول على خدماته بداية من شهر يناير المقبل .

وجاء تحديد مبلغ 12 مليون جنيه من قبل مسئولي الزمالك، في ظل رغبتهم لعدم التعرض لخسارة مالية كبير، بعد أن تم التعاقد مع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من صفوف سموحة مقابل 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى خدمات عمر صلاح حارس الزمالك السابق.
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