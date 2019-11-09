الزمالك يقرر الاستغناء عن أبو جبل ويحدد المقابل المالي.. تفاصيل

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، علي المبلغ المطلوب نظير الاستغناء عن خدمات محمد أبوجبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





واشترط مجلس إدارة نادي الزمالك الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه، للموافقة على رحيل الحارس خلال شهر يناير المقبل بعد أن تواصل مسئولو أنبي مع أبوجبل وإبداء رغبتهم في الحصول على خدماته بداية من شهر يناير المقبل .



