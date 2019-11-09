تامر حسني ودنيا سمير غانم في عزاء هيثم أحمد زكي.. فيديو

حرص المطرب تامر حسني والفنانة دنيا سمير غانم علي حضور عزاء الراحل هيثم أحمد ذكي





وكان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ومي نور الشريف، وهشام سليم، وخالد سرحان، أول الحضور فى عزاء الراحل هيثم أحمد زكي المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتلقى العزاء شقيقه رامى عز الدين بركات وعدد من الأصدقاء.





كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



