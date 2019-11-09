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فن

تامر حسني ودنيا سمير غانم في عزاء هيثم أحمد زكي.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:49 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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محمد هاني
حرص المطرب تامر حسني والفنانة دنيا سمير غانم علي حضور عزاء الراحل هيثم أحمد ذكي 

وكان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ومي نور الشريف، وهشام سليم، وخالد سرحان، أول الحضور فى عزاء الراحل هيثم أحمد زكي المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتلقى العزاء شقيقه رامى عز الدين بركات وعدد من الأصدقاء.

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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