خالد الجندي: من يرى النبي محمد في المنام تحرم عليه النار .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فضل رؤية شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلّم في المنام كبير.



وأكد "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن من يرى النبي في المنام، يحرّم الله عليه النار، ويعده بالجنة، ويحقق له الشفاعة.



وذكر أن أخلاق الرسول قبل نزول الوحى كان لها أثر كبير في نشر الدعوة، فكان يلقب بالصادق الأمين، ثم جاء الإسلام متممًا لمكارم الأخلاق.