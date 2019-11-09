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فن

أغنية السلطان لـ محمد رمضان تتخطى 10 ملايين مشاهدة.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:49 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
حقق كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان 10 ملايين و203 الاف مشاهدة، منذ طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، يوم 26 أكتوبر الماضي 2019.

وكان محمد رمضان قام بتصوير الأغنية في مراكش بالمغرب مع المخرج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون معه في كليب "الملك" و"انساي".

وتقول كلمات الأغنية: "العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".
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