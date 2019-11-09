ابن عمة هيثم أحمد زكي: أشرف زكي قال مفيش حد من أهله بطريقة عفوية والناس فهمتها غلط

قال "شريف" ابن عمة الفنان الراحل "هيثم أحمد زكي"، إن الفنان "أشرف زكي" نقيب الممثلين تدخل لتسليمهم الجثمان الخاص بالراحل "هيثم زكي"، حيث لم يكن لهم أي صفة رسمية لاستلامه.



ونوه "شريف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "on e"، إلى أن الطريقة العفوية التي صرح بها النقيب "أشرف زكي" وصلت لبعض المشاهدين بطريقة خاطئة، لافتا إلي أنهم كانوا أول الحضور فى العزاء الخاص بالفنان.



وتابع، أن العائلة بأكملها شكرت الفنان "أشرف زكي" نقيب الممثلين للتدخل لتسليمهم الجثمان الخاص بـ "هيثم أحمد زكي" ودفنه في أسرع وقت.