AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابن عمة هيثم أحمد زكي: أشرف زكي قال مفيش حد من أهله بطريقة عفوية والناس فهمتها غلط

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:09 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
Advertisements
خالد محيي الدين
قال "شريف" ابن عمة الفنان الراحل "هيثم أحمد زكي"، إن الفنان "أشرف زكي" نقيب الممثلين تدخل لتسليمهم الجثمان الخاص بالراحل "هيثم زكي"، حيث لم يكن لهم أي صفة رسمية لاستلامه.

ونوه "شريف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "on e"، إلى أن الطريقة العفوية التي صرح بها النقيب "أشرف زكي" وصلت لبعض المشاهدين بطريقة خاطئة، لافتا إلي أنهم كانوا أول الحضور فى العزاء الخاص بالفنان.

وتابع، أن العائلة بأكملها شكرت الفنان "أشرف زكي" نقيب الممثلين للتدخل لتسليمهم الجثمان الخاص بـ "هيثم أحمد زكي" ودفنه في أسرع وقت.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

أسرة الفنان هيثم أحمد زكي تقيم سرادق عزاء بالزقازيق اليوم

زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان الراحل.. فيديو

إنجي علي تنهار من البكاء على الهواء.. لهذا السبب

أشرف زكي يكشف عن كافة التفاصيل لوفاة هيثم أحمد زكي حتى وصوله لمثواه الأخير وموعد العزاء.. فيديو

زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل لأول مرة عن الراحل.. وموعد وصول الشقيق الوحيد للقاهرة

ترشيحاتنا

شاهد.. 100 صورة من عزاء الفنان هيثم أحمد زكي

زكي بدر يفضح ايمن نور بمجلس الشعب في فبركة صور تعذيب | فيديو نادر

بتكليف من الخطيب.. قرار جديد من الأهلي في مشروع استاد القلعة الحمراء

النظام على وشك الانهيار.. صدمة لمستخدمي هواتف الأندرويد

الزمالك يرفض رحيل اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية

شاهد.. انهيار الفنانة ماجدة زكي فى عزاء هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

الفنانة نورا الأبرز.. ظهور نادر لـ 4 نساء في عزاء هيثم أحمد زكي.. صور