نهائي دوري أبطال آسيا | مدرب الهلال السعودي يهاجم حكم المباراة.. ويكشف سر حزنه

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودى، عن سعادته بعد الفوز أمام أوراوا ريد الياباني.



وحقق نادي الهلال الفوز أمام ضيفه أوراوا بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.



ورفض لوشيسكو التصفيق له في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء من قبل الإعلاميين المتواجدين، قائلا: "يجب علينا أن نحافظ على هذا الاتزان، قدمنا أداء رائعًا، تبقى مباراة أخرى يجب أن نعرف انها لم تحسم بعد".



وأضاف: "يضايقني اليوم شيء واحد وهو عدم مضاعفة النتيجة لاسيما وأنه سنح لنا العديد من الفرص".



وأردف مدرب الهلال: "هذه كرة القدم، قاتلنا وفعلنا كل شيء، دافعنا بطريقة رائعة، ضغط كبير طوال المباراة طبيعي ألا نسجل أي فرصة تسنح لنا".



وتطرق لوشيسكو خلال حديثه للهدف الذي تم إلغاءه، قائلا: "الحكم اليوم اتخذ قرارات خاطئة أثرت على نتيجة المباراة من بينها إلغاء هدف صحيح".



واختتم: "تركيزنا في العشرة أيام الماضية كان منصبا على مباراة اليوم، وعندما تكون الأمور كذلك ستتأثر بسبب ذلك، علينا قبول هذا الأمر".