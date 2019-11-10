AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نهائي دوري أبطال آسيا | مدرب الهلال السعودي يهاجم حكم المباراة.. ويكشف سر حزنه

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودى، عن سعادته بعد الفوز أمام أوراوا ريد الياباني.

وحقق نادي الهلال الفوز أمام ضيفه أوراوا بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ورفض لوشيسكو التصفيق له في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء من قبل الإعلاميين المتواجدين، قائلا: "يجب علينا أن نحافظ على هذا الاتزان، قدمنا أداء رائعًا، تبقى مباراة أخرى يجب أن نعرف انها لم تحسم بعد".

وأضاف: "يضايقني اليوم شيء واحد وهو عدم مضاعفة النتيجة لاسيما وأنه سنح لنا العديد من الفرص".

وأردف مدرب الهلال: "هذه كرة القدم، قاتلنا وفعلنا كل شيء، دافعنا بطريقة رائعة، ضغط كبير طوال المباراة طبيعي ألا نسجل أي فرصة تسنح لنا".

وتطرق لوشيسكو خلال حديثه للهدف الذي تم إلغاءه، قائلا: "الحكم اليوم اتخذ قرارات خاطئة أثرت على نتيجة المباراة من بينها إلغاء هدف صحيح".

واختتم: "تركيزنا في العشرة أيام الماضية كان منصبا على مباراة اليوم، وعندما تكون الأمور كذلك ستتأثر بسبب ذلك، علينا قبول هذا الأمر".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال يسعى للثأر من أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

نجم الهلال السابق يحذر الزعيم من سلاح أوراوا قبل موقعة نهائي أبطال آسيا

الهلال ضد أوراوا.. 5.2 مليون دولار مكافأة الفائز بلقب دوري أبطال آسيا

بث مباشر.. مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز الياباني في دوري أبطال آسيا

أبطال آسيا.. صدى البلد يرصد أرقاما من تاريخ مواجهات الهلال السعودي وأوراوا الياباني

نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودى يتسلح بتشكيل ناري أمام أوراوا اليابانى

ترشيحاتنا

بياكل كتير .. زيادة وزن حازم أبو إسماعيل 50 كيلو في السجن.. فيديو

السيطرة على حريق في طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ

بتكليف من الخطيب.. قرار جديد من الأهلي في مشروع استاد القلعة الحمراء

قيادي بـ فتح يكشف تفاصيل جديدة عن تسميم ياسر عرفات

تحديد هوية المتصل.. Truecaller يتخطى نصف مليار مستخدم

اخبار الحوادث.. من فرح إلى مأتم.. حب يجامل أخته فـ قتل خاله.. حكاية وفاة هيثم أحمد زكي وطالبة الصيدلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب

تويتر يتخذ إجراءً صارمًا بحظر جميع الإعلانات السياسية لهذا السبب

رجل الأعمال يزيد الراجحي.. بطولة جديدة وزعامة مستمرة.. سفير التبرع يحصد المركز الأول لرالي العلا نيوم