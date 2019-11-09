كلمة حق.. نجم الأهلي السابق: المنتخب الأول ينتظر مصطفى محمد

تحدث محمد فاروق مهاجم النادي الأهلي السابق عن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادي الزمالك وهدفه في شباك منتخب مالي بافتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.





وقال "فاروق" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مصطفى محمد هو مستقبل مصر، مهاجم متميز ويتعامل بشكل رائع مع الكرات العالية".





وأضاف: "هدف مصر الذي سجله مصطفى محمد جاء من كرة صعبة جدًا، انك تشترك بقوة مع لاعب بالقوة الجسمانية زي دي وفي ارتفاع عالي زي ده يدل على انه مهاجم مميز".





وأكمل: "مصطفى محمد لازم يكون من العناصر الأساسية لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة، 70% من عناصر المنتخب الأولمبي وجودهم مهم في المنتخب الأول".



