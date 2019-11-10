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بعد وفاة الطالبة شهد.. طبيب نفسي: الوسواس القهري يدفع للانتحار.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
الطالبة شهد
الطالبة شهد
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هاني حسين
قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن الوسواس القهري، مرض نفسي يأتي في صورة وساوس وأفكار ملحة او تخيلات وصور ملحة.

وأضاف محمد المهدي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أفعالا قهرية ومنها قيام الفرد بتنفيذ شيء وكأنه مجبر على فعله وعلى سبيل المثال تكرار فعل الشيء أكثر مرة، وقيام الفرد بغسل يده أكثر من مرة.

وتابع محمد المهدي:" عدم علاج حالات الوسواس القهري قد يعتقد المصاب أنها وسوسة شيطان وتأتي له وساوس دينية تجعله يشعر بالذنب وأنه خرج من الملة واحيانا يدخل في حالة إكتئاب مما يدفعه للانتحار".

يذكر أن شهد أحمد طالبة كلية الصيدلة بجامعة السويس وافتها المنية بعدما تم العثور عليها في مياه النيل بالوراق.

وتبين قيام أحمد ك. ح. – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء) ، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث إنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجاري لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا ، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل ، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها ، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

وبتاريخ 8 الجارى حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.
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