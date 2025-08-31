نجاح إصلاح خط مياه رئيسي بعمق 5 أمتار وإعادة الضخ لمدينة إدفو.. والمحافظ يشكر فرق الصيانة

قاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور رقم (11) أمام منطقة فيله، والذي يبلغ قطره 600 مللي من نوع (GRP).

وواصل المحافظ الإشراف المباشر صباحًا ومساءً على فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما ساهم في إعادة ضخ مياه الشرب لتصل تدريجيًا وبشكل كامل إلى كافة المنازل الواقعة بالمنطقة.

جاء ذلك برفقة معاونه اللواء ياسر عبد الشافي، والمهندس محمد علي رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، والمهندسة سوزان متولي رئيس جهاز فرع الهيئة القومية، إلى جانب المهندس محمد عبدون من شركة المقاولون العرب.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الساعات الماضية شهدت تكاتفًا بين مختلف الجهات المعنية، حيث تم شفط كميات المياه المتجمعة بمحيط الكسر، وتنفيذ أعمال قص للماسورة القديمة، ثم تركيب الجلب والماسورة الجديدة، وهو ما أثمر عن إعادة تدفق مياه الشرب بشبكة الكرور.

وأشار المحافظ إلى أنه تمت الاستعانة بالمعدات الثقيلة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية بالمنطقة، بجانب توفير البدائل العاجلة للأهالي من خلال الفناطيس والسيارات المحملة بالمياه، لضمان تلبية احتياجاتهم على الوجه الأكمل.

كما قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، شكره للجهود المكثفة التي بذلتها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الساعات الماضية، ومواصلتهم العمل ليلًا ونهارًا للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي مساء أمس، والخاص بتغذية مدينة إدفو بقطر 450 مللي بما يعادل 18 بوصة، والواقع أمام مقر فرع الشركة بإدفو.

وأشاد المحافظ بنجاح هذه الجهود في إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى للمحطات المغذية لمختلف المناطق السكنية بمدينة إدفو، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الخط بطول 12 مترًا وبعمق 5 أمتار.