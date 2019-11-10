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فن

فى ذكرى وفاتها.. 6 معلومات لا تعرفها عن معالى زايد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة معالى زايد، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات المصريات فى مجال الفن المصرى ، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال المميزة فى السينما والدراما التليفزيونية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- من عائلة فنية فوالدتها الفنانة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد.

2- دخلت المجال الفنى بعد وفاة والدتها .

3- درست فى كلية الفنون الجميلة .

4- كان أول أعمالها هو مسلسل "الليلة الموعودة".

5- تزوجت مرة واحدة فقط وانفصلت.

6- قررت قبل وفاتها بأعوام، الانتقال للإقامة فى المزرعة الخاصة بها ، والابتعاد عن ضوضاء المدينة.
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