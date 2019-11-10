تصريح مهين من ترامب لـ الصين: حطمتهم مثل بيضة.. فيديو

President Trump: "They're having the worst year they've had in 57 years. Their supply chain is all broken like an egg." pic.twitter.com/FzJtyyQ7yg — The Hill (@thehill) November 10, 2019

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهين بشأن المحادثات المتعثرة مع الصين من اجل إيقاف الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.وقال ترامب في مقابلة صحيفة نشرها موقع "ذا هيل" الأمريكي: "أريد إبرام صفقة، لكنها يجب أن تكون الصفقة الرابحة".وأضاف ترامب: "الصين تريد إبرام صفقة بشدة، إنهم يعيشون أسوأ عام لهم منذ 57 عاما، سلسلة التوريد خاصتهم تحطمت مثل بيضة".وبحسب رويترز قال ترامب "إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل جيد جدا، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن".