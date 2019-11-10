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أخبار العالم

تصريح مهين من ترامب لـ الصين: حطمتهم مثل بيضة.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:13 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهين بشأن المحادثات المتعثرة مع الصين من اجل إيقاف الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

وقال ترامب في مقابلة صحيفة نشرها موقع "ذا هيل" الأمريكي: "أريد إبرام صفقة، لكنها يجب أن تكون الصفقة الرابحة".

وأضاف ترامب: "الصين تريد إبرام صفقة بشدة، إنهم يعيشون أسوأ عام لهم منذ 57 عاما، سلسلة التوريد خاصتهم تحطمت مثل بيضة".

وبحسب رويترز قال ترامب "إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل جيد جدا، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن".


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