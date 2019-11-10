AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مخاطر تتعلق بالسلامة.. استدعاء 679 سيارة تويوتا ليكزس بـ الصين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين أن شركة تويوتا اليابانية سوف تستدعي 679 سيارة مستوردة من طراز "ليكزس" بسبب عيوب في القضبان الهوائية.

وأوضحت المصلحة - في بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري، وأن الاستدعاء يشمل سيارات من طراز ليكزس CT200h التي تم تصنيعها خلال الفترة بين 30 يناير و12 مارس 2019.

وأشارت إلى أن عيوبا في عملية الطلاء من جانب الموردين تسببت في احتمال تعرض سطح القضبان الهوائية للكسر، ما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة، موضحة أن الشركة المعنية سوف تفحص القضبان الهوائية بالسيارات المستدعاة، وتغير الأجزاء المعيبة مجانا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال آسيا | مدرب الهلال السعودي يهاجم حكم المباراة.. ويكشف سر حزنه

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

أخبار الرياضة.. صدمة في المنتخب الأوليمبي.. مدرب الأهلي السابق في ورطة.. ظلم حارس الزمالك..ورسالة شوبير

تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ من الاحتراق

رجل المواقف المخلص.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

مشاهد في عزاء هيثم أحمد زكى .. حضور النجوم وانهيار خطيبته.. وأول ظهور لشقيقه.. حجاب شهيرة وسهير رمزى يثيران الجدل.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

تحمل رسالة شديدة اللهجة.. الألمان يبعثون بصخرة هدية إلى ترامب