الأرصاد: اليوم 10 درجات انخفاضا فى حرارة الجو ليلا.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه نتيجة للاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية تكونت كميات كبيرة من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، لافتًا إلى أن الرؤية وصلت إلى أقل من 100 متر مما أثر على حركة السيارات.



وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب اتخاذ الصف الأيمن من الطريق، وترك مسافات بين السيارات والقيادة بشكل آمن وعدم تجاوز السرعة المسموحة، مؤكدًا أن هناك ارتفاعا خفيفا فى درجات الحرارة طوال فترة النهار، بينما خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة 10 درجات عن درجات الحرارة العظمى.



وأشار إلى أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مؤكدا أن طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأوضح أن فصل الشتاء سيبدأ يوم 23 ديسمبر، ومع دخول فصل الشتاء ستتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

