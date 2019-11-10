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أخبار البلد

حدث ليلا.. 45 ثانية تنقذ مطار شرم الشيخ من كارثة.. وانفجار خزان غاز مركزي بـ السعودية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

45 ثانية منعت كارثة.. التفاصيل الكاملة لـ إنقاذ مطار شرم الشيخ عقب حريق طائرة أوكرانية.. فيديو
ظهرت مهارة العاملين في مطار شرم الشيخ، واحترافيتهم العالية، وذلك أثناء تعاملهم مع الحريق الذي نشب في إطار طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، وإنقاذ المطار من وقوع كارثة، وامتداد النيران إلى الطائرات الأخرى.
وظهر في شريط الفيديو المنتشر عن الواقعة، وقوع حريق في الإطار الخلفي للطائرة الأوكرانية، ما استدعى تدخل العاملين في مطار شرم الشيخ على الفور، وإطفاء هذا الحريق بواسطة طفايات الحريق، ما أنقذ المطار من وقوع كارثة.

التقرير الطبي لحالة ناصر ماهر يصدم المنتخب الأوليمبي
تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب تقريرا طبيا شاملا من الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعب ناصر ماهر الذي تعرض لإصابة في لقاء المنتخب أمس الأول أمام مالي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر

أمر ملكي من العاهل المغربي بمناسبة المولد النبوي
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا ملكيا بالعفو عن 300 شخص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من قبل محاكم المملكة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أول تصريح بعد العملية الجراحية.. نادية لطفي تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية
طمأنت الفنانة القديرة نادية لطفى جمهورها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية منذ عدة أيام داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

مغلق بأمر الشعب..اختراق موقع وزارة الاتصالات العراقية
تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات العراقية لاختراق، امس السبت، وذلك في الوقت الذي قطعت فيه السلطات خدمة الإنترنت عن العاصمة العراقية بغداد، وعدد من محافظات وسط وجنوب البلاد.

اتحاد السلة يرد على البند المثير للجدل في توقيع العقوبات على الأهلي.. وانسحاب الزمالك
رد مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة عن استغراب مسئولي الأهلي من توقيع عقوبات على لاعبيه لقيامهم من على دكة البدلاء خلال أزمة مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر.

ميزات جديدة لا تعرفها فى واتساب
أضاف تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب "WhatsApp"، خلال العام الماضي، خاصية جديدة لمنصته مستوحاة من قصص تطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى، مثل سناب شات "Snapchat"، حيث أصبحت حالة واتساب "WhatsApp status" ميزة شائعة الاستخدام بين عشاق التطبيق.

انفجار خزان غاز مركزي في السعودية..وسقوط إصابات من النساء والأطفال..فيديو
أفادت صحيفة عاجل السعودية بانفجار خزان غاز مركزي بأحد منازل حي الفاخرية بمدينة الدمام السعودية، ما أسفر عن إصابة بين النساء والأطفال.


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