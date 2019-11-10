لو عايز تفتح حساب جاري بالعملة المحلية والأجنبية مع بنك مصر.. تعرف على الشروط

يعتمد الحساب الجاري فى البنوك فى الأساس على عمليتى الإيداع والسحب المتكرر للنقود، وحركة التعامل عليه عالية وسريعة، ويتم إعطاء العميل دفتر شيكات لسهولة التعامل على الحساب وسحب الآخرين لأموال بناء على موافقة وتوقيع صاحب الحساب، وعادة ما تكون هذه الحسابات دون فائدة، ويتم سحب الأموال والأرصدة من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى والتى بلغت مرخرا 618 فرعا منتشرا بجميع أنحاء الجمهورية حبما أعلن بنك مصر فى وقت سابق.



خطوات فتح الحساب الجاري بالعملة المحلية :



ا - في حالة وجود العميل داخل البلاد



يتقدم العميل إلى موظف خدمة العملاء بفرع البنك القريب من محل إقامته أو عمله موضحًا رغبته فى فتح حساب جارى مع ضرورة أن يكون مع العميل إحدى وسائل التعرف على الشخصية وذلك لإستيفاء المستندات المطلوبة.



ب - فى حالة وجود العميل خارج البلاد :



يرسل العميل خطابا لأحد فروع البنك يوضح فيه العميل رغبته فى فتح حساب جارى وعنوان إقامته بالخارج.

يقوم الفرع بالرد على العميل بخطاب مرفق به الاستمارات المعدة لفتح الحساب الجارى على عنوان العميل بالخارج.

يقوم العميل بملء تلك الاستمارات طبقًا لتعليمات الفرع ويتعين فى هذه الحالة إعتماد توقيعه على تلك المستندات بإحدى الوسائل الآتية:

من السفارات أو القنصليات المصرية بالبلد المتواجد بها العميل بالخارج.

من مكاتب الحكومة المصرية بالخارج على أن يكون الاعتماد مقرونًا بختم شعار الجمهورية.

أى بنك مراسل يحتفظ بنك مصر بنماذج توقيعاته.



بالعملة الأجنبية



مزايا الحسابات الجارية للأفراد والشركات بالعملة الأجنبية:



يتمتع الحساب الجارى تحت الطلب الذي لا يقل رصيده عن 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بعائد يضاف فى نهاية السنة المالية إلى الحساب.

يمكن تغذية هذه الحسابات نقدا أو بشيكات أو حوالات من الداخل أو الخارج.

حرية السحب والتحويل من هذه الحسابات للداخل والخارج.

سهولة صرف رصيد الحساب بأكمله أو بعضه بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصرى تبعا لرغبة العميل.

يمكن شراء شهادات إدخار بنك مصر بالعملات الأجنبية خصما من الحساب الجارى كما يمكن إضافة عائد الشهادات لحساب جارى العميل للصرف منه فى أى وقت.

يمكن سداد التلكس الدولى والإلتزامات الدورية للعميل خصما من الحساب الجارى، كما يمكن الاستفادة بخدمة كارت فيزا وماستر كارد بنك مصر بالدولار الأمريكى وذلك خصما من الحساب الجارى للعميل بالعملة الأجنبية.

يمكن فتح حساب مشترك لأكثر من شخص طبيعى أو معنوى.