أتليتكو مدريد يستضيف إسبانيول في الدوري الإسباني

يستضيف فريق أتليتكو مدريد نظيره إسبانيول، اليوم، الأحد،في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقات الدوري الإسباني.



ويسعى أتليتكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بينما يطمح إسبانيول في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخيبلانكوس.



ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الـ 19 برصيد 8 نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، ريال مايوركا مع فياريال، أتلتيك بلباو مع ليفانتي، خيتافي مع أوساسونا، ريال بيتيس مع إشبيلية.