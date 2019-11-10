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أخبار العالم

للمرة الثانية.. الأرصاد العمانية تحذر المواطنين من الأمطار الرعدية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
امطار
امطار
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محمود نوفل
أصدرت المديرية العامة للأرصاد، التنبيه الثاني حول غزارة الأمطار الرعدية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة والداخلية ومسقط خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت الأرصاد أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة، وتساقط لحبات البرد مع نزول لبعض الأودية، وانخفاض الرؤية الأفقية، ويصاحبها ارتفاعا في موج البحر.

كما تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر.

ونوهت "الأرصاد" إلى استمرار ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم إلى متوسط/هائج، الموج (2.0-3.0) متر، نتيجة هبوب رياح شرقية/شمالية شرقية، واستمرار تشكل السحب الرعدية في عرض البحر وعلى المناطق الساحلية.

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