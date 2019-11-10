واتساب يبدأ حظر بعض مستخدميه لهذا السبب

يعد واتساب "WhatsApp"، تطبيق الدردشة الفورية الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، والذي يتمتع حاليًا بقاعدة من المستخدمين تبلغ 1.5 مليار مستخدم نشط، ولكن مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى خدمة المراسلة تتزايد حوادث إساءة استخدام المنصة، والتي اتخذت الشركة المالكة للتطبيق عدة خطوات في السنة الماضية، والتي من ضمنها حظر استخدام التطبيق بشكل دائم للحد من استغلالها لأغراض مسيئة.



ووفقًا للتقرير نشره موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد أخبار واتساب، أفاد بأن تطبيق التراسل الفوري الأشهر بدأ بحظر بعض المستخدمين في هذه الأسابيع، حيث يتلقى ويبتا انفو الكثير من التقارير من المستخدمين الذين حظرتهم شركة واتساب وبعد التحقيق، يبدو أنه يجمعهم سببًا واحدًا لقد حظر واتساب هؤلاء المستخدمين من استخدام المنصة لأنهم كانوا مشتركين في مجموعات تحمل اسمًا مشبوهًا.



وقد تم العثور على التقرير الأول على موقع "Reddit"، حيث نشر مستخدم باسم Mowe11 منشورًا عن حظر واتساب لخاص به، وقال: "إن شخصًا مشاركًا في مجموعته غير اسم مجموعة الجامعة التي يدرس فيها إلى اسم غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى حظر المجموعة بأكمله"، كما أكد أيضًا أنه تم حظر جميع الأعضاء بالمجموعة.



وقال مستخدم آخر على Reddit باسم FranciscoAlfaro: "إنه كان في مجموعة لمدرسته، وكان لديه حوالي 100 مشارك، ولكنه استيقظ ليجد أن جميع أعضاء المجموعة حظروا دون سبب واضح، ويشير مستخدم آخر باسم PitiXX: "إلي إنه حظر من واتساب بسبب أن صديقه قام بتغيير اسم المجموعة باستخدام الاسم المشبوه نفسه، كما تم تعليق جميع الحسابات".



وعندما حاول أولئك المستخدمون التواصل مع واتساب، فإنهم حصلوا على رد تلقائي أوضح سبب الحظر بانتهاك شروط الخدمة، وبأنهم لن يردوا على استفسار آخر، الأمر الذي يجبر من يريد العودة إلى استخدام واتساب تغيير رقم هواتفهم، وفقدان سجل الدردشة.



وذكر موقع WABetaInfo: "أنه لا أعرف بالتحديد سبب حدوثه (لأنه من جانب الخادم، لذلك لا يمكننا أن نعرف كيف يكتشف واتساب أن مستخدمًا يجب حظره، ومن المؤكد أنه يشمل عملية تلقائية) ولكن يبدو أنه يؤثر على المجموعات أو المجموعات القديمة التي لديها الكثير من المشاركين، مع استخدام اسم مشبوه".



ويوصي الموقع مشرفي المجموعات استخدام ميزة "تقييد معلومات المجموعة" الجديدة، التي تجعل القدرة لمشرف فقط هو القادر على تغيير معلوماتها.