AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتساب يبدأ حظر بعض مستخدميه لهذا السبب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعد واتساب "WhatsApp"، تطبيق الدردشة الفورية الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، والذي يتمتع حاليًا بقاعدة من المستخدمين تبلغ 1.5 مليار مستخدم نشط، ولكن مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى خدمة المراسلة تتزايد حوادث إساءة استخدام المنصة، والتي اتخذت الشركة المالكة للتطبيق عدة خطوات في السنة الماضية، والتي من ضمنها حظر استخدام التطبيق بشكل دائم للحد من استغلالها لأغراض مسيئة.

ووفقًا للتقرير نشره موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد أخبار واتساب، أفاد بأن تطبيق التراسل الفوري الأشهر بدأ بحظر بعض المستخدمين في هذه الأسابيع، حيث يتلقى ويبتا انفو الكثير من التقارير من المستخدمين الذين حظرتهم شركة واتساب وبعد التحقيق، يبدو أنه يجمعهم سببًا واحدًا لقد حظر واتساب هؤلاء المستخدمين من استخدام المنصة لأنهم كانوا مشتركين في مجموعات تحمل اسمًا مشبوهًا.

وقد تم العثور على التقرير الأول على موقع "Reddit"، حيث نشر مستخدم باسم Mowe11 منشورًا عن حظر واتساب لخاص به، وقال: "إن شخصًا مشاركًا في مجموعته غير اسم مجموعة الجامعة التي يدرس فيها إلى اسم غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى حظر المجموعة بأكمله"، كما أكد أيضًا أنه تم حظر جميع الأعضاء بالمجموعة.

وقال مستخدم آخر على Reddit باسم FranciscoAlfaro: "إنه كان في مجموعة لمدرسته، وكان لديه حوالي 100 مشارك، ولكنه استيقظ ليجد أن جميع أعضاء المجموعة حظروا دون سبب واضح، ويشير مستخدم آخر باسم PitiXX: "إلي إنه حظر من واتساب بسبب أن صديقه قام بتغيير اسم المجموعة باستخدام الاسم المشبوه نفسه، كما تم تعليق جميع الحسابات".

وعندما حاول أولئك المستخدمون التواصل مع واتساب، فإنهم حصلوا على رد تلقائي أوضح سبب الحظر بانتهاك شروط الخدمة، وبأنهم لن يردوا على استفسار آخر، الأمر الذي يجبر من يريد العودة إلى استخدام واتساب تغيير رقم هواتفهم، وفقدان سجل الدردشة.

وذكر موقع WABetaInfo: "أنه لا أعرف بالتحديد سبب حدوثه (لأنه من جانب الخادم، لذلك لا يمكننا أن نعرف كيف يكتشف واتساب أن مستخدمًا يجب حظره، ومن المؤكد أنه يشمل عملية تلقائية) ولكن يبدو أنه يؤثر على المجموعات أو المجموعات القديمة التي لديها الكثير من المشاركين، مع استخدام اسم مشبوه".

ويوصي الموقع مشرفي المجموعات استخدام ميزة "تقييد معلومات المجموعة" الجديدة، التي تجعل القدرة لمشرف فقط هو القادر على تغيير معلوماتها.
واتساب يبدأ حظر بعض مستخدميه لهذا السبب
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشان الهاكرز ما يسرقش فلوسك.. نصائح ضرورية لتأمين حسابك على واتساب

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

للرسائل فقط.. واتساب يختبر ميزة جديدة لهواتف أندرويد

واتساب يكشف عن صدمة كبرى لمستخدمي آيفون

حاجة غربية.. واتساب يختفي من متجر Google Play بشكل مفاجئ

اختفاء تطبيق واتساب من متجر جوجل بلاي

ترشيحاتنا

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

الذباب يجتاح مدن المنوفية وسط استياء الأهالي.. وسيارة الرش وسيلة المواجهة.. صور

طريقة عمل البيض التركي أفضل من المحلات

أحمد شوبير يوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية.. تعرف عليها

مشاهد في عزاء هيثم أحمد زكى .. حضور النجوم وانهيار خطيبته.. وأول ظهور لشقيقه.. حجاب شهيرة وسهير رمزى يثيران الجدل.. فيديو وصور

45 ثانية منعت كارثة.. التفاصيل الكاملة لـ إنقاذ مطار شرم الشيخ عقب حريق طائرة أوكرانية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار