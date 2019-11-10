بـ 400 ألف جنيه.. فرصة لمدرسي اللغة العربية للعمل بأمريكا

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وسيغطي البرنامج تكلفة التأمين الصحي ويساعد في إيجاد السكن للمعلمين المشاركين وتوفير بدل للسكن بحسب الولاية وكذلك دفع مبلغ 20 ألف دولار لتوفير نفقات المعيشة.



ويمكن للمعلمين المشاركين استضافة أسرهم ولكن على نفقتهم ولن تبدأ الاستضافة قبل شهر ديسمبر 2020، وآخر موعد لتقديم الطلبات للراغبين بالعمل ضمن البرنامج هو6 يناير 2020. ويتم إرسال الطلبات بعد استيفاء الأوراق المطلوبة على صندوق بريد 417 الدقي الجيزة، إلى مقر الأميدإيست بــ 38 شارع محي الدين أبو العز الجيزة.



وكل التفاصيل الخاصة بالتقديم والأوراق المطلوبة والراتب والبدل والمميزات تجدوها على الرابط: وقال موقع برنامج تدريس اللغات الحرجة إن العمل للمدرسين الذين سيجتازون الاختبارات سوف يبدأ في أغسطس 2020 وينتهي في يونيو 2021. يمكن الاطلاع على الشروطوسيغطي البرنامج تكلفة التأمين الصحي ويساعد في إيجاد السكن للمعلمين المشاركين وتوفير بدل للسكن بحسب الولاية وكذلك دفع مبلغلتوفير نفقات المعيشة.ويمكن للمعلمين المشاركين استضافة أسرهم ولكن على نفقتهم ولن تبدأ الاستضافة قبل شهر ديسمبر 2020، وآخر موعد لتقديمبالعمل ضمن البرنامج هو6 يناير 2020. ويتم إرسال الطلبات بعد استيفاء الأوراق المطلوبة على صندوق بريد 417 الدقي الجيزة، إلى مقربــ 38 شارع محي الدين أبو العز الجيزة.وكل التفاصيل الخاصة بالتقديم والأوراق المطلوبة والراتب والبدل والمميزات تجدوها على الرابط: http://tclprogram.org/arabic-application

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فرصة لمدرسي اللغة العربية في مصر للعمل ببرنامج تدريس اللغات الحرجة بوبمبلغ 20 ألف دولار ولمدة عام واحد.