وزير الخارجية يتوجه لـ واشنطن لحضور الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة.. برعاية أمريكية

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا، بحضور البنك الدولي، لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري.





ومن المنتظر أن يقوم شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





من جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية الخميس الماضي إنها ستشارك في المحادثات لمناقشة أزمة سد النهضة مع مصر والسودان.





ونوهت إثيوبيا إلى أنها وافقت على دعوة واشنطن بصفتها "محادثات" وليست "مفاوضات"، إذ كانت قد رفضت من قبل وجود وساطة لحل الأزمة.





وأضاف البيان أن أعمال اللجنة الفنية مع مصر ستستمر طبقا لاتفاق رئيس الوزراء آبي أحمد مع الرئيس السيسي في لقائهم الشهر الماضي على هامش قمة روسيا-أفريقيا في مدينة سوتشي الروسية.



