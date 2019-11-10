العاقول .. نبات عشبي معمر صديق للجهاز الهضمي.. ويخفف نوبات القولون العصبي

نبات داعم للتخلص من التدخين أو حتى شرب الكحول والمشروبات الروحية .. العاقول نبات عشبي معمر دائم الخضرة شوكي وتسمي أيضًا شوك الجمل، وذلك لكثرة الأشواك التي تنمو على سيقانها ، وهي عشبه شوكيه دائمة الخضرة .





ويصل ارتفاع النبات إلى 40 سم، و ثمرتها قرنية، لونها داكن وملمسها إسفنجي، وللعشبة فروع كثيرة وتكثر عليها الأشواك.، لها أزهار قرمزيّة اللون، والتي تخرج من بين الأشواك، وتزهر في فصل الربيع، والخريف.





وتضم العشبة في محتوياتها موادّ كربوهيدراتيّة، والمواد الصابونيّة، والانثراكينونيّة، والسكر المختزل، وأحماض عضويّة، بالإضافة إلى فلافونيدات، وجلوكزيدات، عدا عن ستيرولات غير المشبعة، والزيوت الطيارة، كما وتحتوي على الفيتامينات، مثل: فيتامين C وA وB، إلّا أنّ الجذور لا تحتوي على أيّ من الزّيوت الطيّارة، . –





ولفت شعيب فتوح خبير أعشاب طبية بشمال سيناء، إن العديد من الدراسات العلمية التي أجريت بمعرفة اساتذه الجامعات ، أكدت أن سيناء بها 600 نوع نادر من النباتات الطبية يستخدم فى علاج كافة الأمراض، وهى نباتات برية تنمو على مياه الأمطار والسيول و تحتاج هذه الأعشاب إلى إنشاء معهد لبحوث النباتات الطبية يستوعب الباحثين من كليات الصيدلة و العلوم والعلوم البيئية الزراعية بما يتيح منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات و المواد_الفعالة المستخلصة منها واستخدامها في العلاج .





ويقول المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بسيناء ، ان عشبه شوكة العاقول العشبة تعيش في المناطق شبه الجافّة، وتنتشر في شبه جزيرة سيناء والسعوديّة، وأغلب مناطق الوطن العربيّ، وقبرص، وتركيا، واليونان،





والعاقول من النباتات التي لها استعمالات طبية شعبية كثيرة، فقد قال داود الأنطاكي سنة 1008هـ في العاقول: "أنه شوك الجمال، وهو نبت كثير الأشواك له زهر أبيض وأصفر وحبه مستدير، سائر أجزاء هذا النبات تبرئ البواسير شربًا وبخورًا وطلاءً ولو برمادها".

وللعشبة العديد من الفوائد والاستخدامات الطبيّة المختلفة.





فهي صديقة للجهاز الهضمي حيث تعالج اضطراباته من “عسر الهضم، الإمساك، تحسين عملية الهضم، الإنتفاخ، تجمع الغازات، تخفف نوبات القولون العصبي والقولون المتهيج ، تحمي الجدار المبطن للأمعاء “. وتعمل كملين طبيعي للأمعاء، وتقي من القيء، وتطهّر الأمعاء، والمسالك البوليّة من البكتيريا.وهي تعالج الروماتيزم، حيث تستخدم الزيوت الطيارة الموجودة في أوراقها بدهن المفاصل والعضلات.





وتعالج البواسير بشكل موضعي، من خلال عمل ضمادات منها ووضعها على البواسير بالإضافة إلى أنها تعالج الصداع النصفي، وذلك عن طريق غلي العشبة ، ثم استنشاق الأبخرة المتصاعدة، كما ويتم استعمالها في تحضير نشوق للأنف. وتعالج الإمساك المزمن، والذي يعاني منه الكثير من الأشخاص.





وتعالج حصوات الكلى، عن طريق تناول مغلي العشبة لعدة مرات و تنشط عضلة القلب، وتنشط البنكرياس، وتخلص المرارة من الحصوات و تعالج بعض الأمراض الجلديّة، مثل الأكزيما والجروح. و تعالج التهاب اللوزتين والحلق، وذلك عن طريق تناول مغلي العشبة. تعالج صديد الأذن، من خلال وضع بضع قطرات منها في الأذن. وهي مضاد حيوي للجسم.





كما توقف مفعول “سم المانيتا” الذي يصيب الكبد كما تعالج التسمم الناتج عن الفطريات..تعتبر نبات داعم للتخلص من التدخين أو حتى شرب الكحول والمشروبات الروحية. كما ان العشبة تكسب البشرة نضارة، علاج الإلتهابات والبثور وحب الشباب”.



