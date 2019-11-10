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مرأة

بـ 2جنيه.. مشروب سحري لتفتيت حصوات الكلى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:01 م
حصوات الكلى
حصوات الكلى
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشكلة حصوات الكلى التي تسبب ألمًا نتيجة تكونها بسبب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها من العادات التي تؤدي إلى تراكم الحصوات على الكليتين، وتظهر أعراض هذه الحصوات فورًا بالشعور بألم في الجانبين.

يمكن اللجوء إلى الطرق الطبيعية لعلاج حصوات الكلى وتفتيتها بدلًا من الأدوية، ومن أكثر المشروبات التي تساعد على تنظيف الكلى وتفتيت الحصوات، هو مشروب الكرفس، بحسب موقع medicalnewstoday.

فوائد الكرفس للكلى:
يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المعروفة لزيادة إنتاج البول، فإضافة الكرفس إلى وجبات الطعام بشكل منتظم قد يساعد في تقليل احتمال الإصابة بحصى الكلى.

طريقة تحضير مشروب الكرفس لتفتيت حصوات الكلى:
ضعي وعاء به ماء على النار ليغلي، وضعي به مجموعة من عيدان الكرفس الخضراء الطازجة، واتركيها تغلي على النار حتى يتغير لون الماء للأخضر

صبي الماء في كوب وضيفي أيضًا الكرفس، وتناوله بشكل يومي، على الأقل مرتين يوميًا إلى 4 مرات.
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