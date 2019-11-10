خادمة تسرق شقة مخدومتها بالنزهة

لم تجد خادمة وسيلة للتخلص من أزمتها المالية سوى قيامها بسرقة شقة مخدومتها بالنزهة ، القى القبض عليها وتولت النيابة العامة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة النزهة من ربة منزل قررت باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى 600 جنيه و2 هاتف محمول وكاميرا ديجيتال وعملات معدنية قديمة



من داخل الشقة سكنها ، ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة .



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها تم ضبطها



واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.