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حوادث

خادمة تسرق شقة مخدومتها بالنزهة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:45 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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محمد صبري
لم تجد خادمة وسيلة للتخلص من أزمتها المالية سوى قيامها بسرقة شقة مخدومتها بالنزهة ، القى القبض عليها وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة النزهة من ربة منزل قررت باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى 600 جنيه و2 هاتف محمول وكاميرا ديجيتال وعملات معدنية قديمة

من داخل الشقة سكنها ، ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها تم ضبطها

واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.
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