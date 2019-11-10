أول فرحة أبوه.. مصرع عريس قبل زفافه بالأقصر

"أول فرحة أبوه" بهذه الكلمات بدأ المواطن "أحمد يوسف جابر" أحد مواطني نجع الطويل بالأقصر تعليقا على مصرع عريس أثناء توزيعه دعوات "كروت" زفافه، مشيرا إلى أن "أحمد عمر الناصح" المتوفى كان شابا ذا خلق وطيب القلب ومحبوبا بين جميع أقرانه بالمنطقة وكان أكبر أشقائه.



وأضاف أنه يوم الحادث بالأمس توجه بعد صلاة العشاء إلى أصدقائه فى جميع المناطق المجاورة لهم لتوزيع دعوات زفافه المقام الأربعاء القادم، وفى تمام الساعة العاشرة مساءً استقل دراجة بخارية للتوجه إلى مركز الزينية لاستكمال توزيع الدعوات على أصدقائه، وعند مروره بطريق العوايدة غير الممهد والموازى لطريق المطار اصطدم بجرار زراعى أودى بحياته فى الحال وتم دفن جثمانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وقد شيع الآلاف من مواطني مدينة الأقصر الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد ودعوات منهم بالصبر لوالديه.



وكان تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بمصرع "أحمد عمر الناصح" 29 سنة ومقيم بنجع الطويل بمنطقة الكرنك بالأقصر، وذلك إثر حادث مرورى أثناء استقلاله دراجة بخارية لتوزيع دعوات زفافه وتحرر محضرا بذلك وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولى وتم استخراج تصريح النيابة بالدفن.