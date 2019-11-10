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حوادث

بعد تعدد البلاغات.. سقوط عصابة سرقة الشقق بمدينة الشروق

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:00 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
بعد تعدد البلاغات وشكاوى أهالي مدينة الشروق، نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على واحد من أخطر التشكيلات العصابية التي تخصصت في سرقة الشقق بمدينة الشروق، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

وكانت البلاغات قد تعددت إمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتعرض العديد من الشقق بمدينة الشروق للسرقة، حيث وردت معلومات أن عاطلين وسائق يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من ضبطهم خلال استقلالهم سيارة ربع نقل وبحوزتهم أجنة حديدية، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة أجهزة وأموال من الشقق بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" صاحبي محلين لصيانة الأجهزة الكهربائية، وبمداهمة المحلين عثر بداخلهما على 40 جهازا، وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
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