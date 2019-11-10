بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد

قادت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، حشود ضخمة في وسط لندن، في الوقوف دقيقتين حداد لإحياء ذكرى ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية من البريطانيين.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت الملكة وهي تنظر إلى الجماهير الغفيرة من الشرفة، وكان برفقتها كاميلا، دوقة كورنوول، وكيت ميدلتون، دوقة كامبريدج. بينما كانت دوقة ساسكس ميجان ماركل تشاهد المراسم من شرفة منفصلة مع دوقة ويسيكس.



وفي وقت سابق من صباح هذا اليوم، وصلت الحشود إلى سينو تاف في لندن واصطف العديد في الشوارع للتعبير عن احترامهم وتقديرهم لقتلى الحرب.



وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 800 من أفراد البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية كانوا حاضرين اليوم.



ووضع الأمير تشارلز إكليل من الخشخاش نيابة عن الملكة، واتبعه نجليه، وليام وهاري. وحذا حذوهم رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، وجيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض، حيث قاموا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في وايت هول.



وبعد الانتهاء من النشيد الوطني، بدت الملكة وكأنها تمسح دموعها من على وجهها، في أعقاب التحية الموجهة لأولئك الذين قاتلوا من أجل الملكة والبلاد، في الماضي والحاضر.



وقامت فرقة من مختلف السياسيين والزعماء الدينيين والدبلوماسيين بوضع أكاليل الزهور على نصب بورتلاند الحجري المدرج عليه عبارة 'الموتى الممجدون'. كما قام أيضا زعماء سياسيون آخرون مثل زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي جو سوينسون وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي في وستمنستر إيان بلاكفورد بوضع أكاليل الزهور.



