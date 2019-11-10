AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:00 م
لكة بريطانيا، الملكة
لكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
قادت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، حشود ضخمة في وسط لندن، في الوقوف دقيقتين حداد لإحياء ذكرى ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية من البريطانيين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت الملكة وهي تنظر إلى الجماهير الغفيرة من الشرفة، وكان برفقتها كاميلا، دوقة كورنوول، وكيت ميدلتون، دوقة كامبريدج. بينما كانت دوقة ساسكس ميجان ماركل تشاهد المراسم من شرفة منفصلة مع دوقة ويسيكس.

وفي وقت سابق من صباح هذا اليوم، وصلت الحشود إلى سينو تاف في لندن واصطف العديد في الشوارع للتعبير عن احترامهم وتقديرهم لقتلى الحرب.

وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 800 من أفراد البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية كانوا حاضرين اليوم.

ووضع الأمير تشارلز إكليل من الخشخاش نيابة عن الملكة، واتبعه نجليه، وليام وهاري. وحذا حذوهم رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، وجيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض، حيث قاموا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في وايت هول.

وبعد الانتهاء من النشيد الوطني، بدت الملكة وكأنها تمسح دموعها من على وجهها، في أعقاب التحية الموجهة لأولئك الذين قاتلوا من أجل الملكة والبلاد، في الماضي والحاضر.

وقامت فرقة من مختلف السياسيين والزعماء الدينيين والدبلوماسيين بوضع أكاليل الزهور على نصب بورتلاند الحجري المدرج عليه عبارة 'الموتى الممجدون'. كما قام أيضا زعماء سياسيون آخرون مثل زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي جو سوينسون وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي في وستمنستر إيان بلاكفورد بوضع أكاليل الزهور.

بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.. بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب العالمية.. شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| كيف مازح الأمير هاري وزوجته ميجان أبناء الافراد العسكريين

1388 إسترليني.. تكلفة إطلالة ميجان ميركل في آخر ظهور

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

ترشيحاتنا

اهم الاخبار| بدء سداد مقدمات حجز شقق الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي.. التخطيط لـ اغتيال أردوغان.. محمد صلاح يتحدى أجويرو

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

كيفية إجراء مكالمة واتساب بالطريقة الصحيحة باستخدام Assistant Google

بعد ظهورها النادر في عزاء هيثم أحمد زكي.. سر حب الجمهور للفنانة المعتزلة نورا

تفاصيل الحصول على وحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى.. فيديو

حوار ساخر بين وائل جمعة وأحمد فتحي احتفالا بعيد ميلاده الـ 35

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة

وعدتها بالتمثيل.. 30 غرزة تفتح للطفلة فريدة باب التمثيل مع دنيا سمير غانم