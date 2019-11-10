كلبشة عربية حمو بيكا بشارع جامعة الدول| شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صور لسيارة قيل أنها لمطرب المهرجانات حمو بيكا وهي من ماركة "مرسيدس النسخة CLA 200" وقد تم كلبشتها بشارع جامعة الدول العربية.



وبحسب الرواية المنشورة على الفيسبوك كان حمو بيكا ركن سيارته بشارع جامعة الدول العربية الرئيسى بالمهندسين.



وقام الملازم أول مصطفى أنس من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيث قام بكلبشة سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا لمخالفتها للقواعد المرورية.



ويذكر ان سيارة حمو ماركة مرسيدس النسخة CLA 200، وسعرها 815 ألف جنيه.



